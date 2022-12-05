摩通薦四大投資主題 當中有7隻收息股

美國聯儲局在美國時間12月13日至14日舉行的議息會議，隨着該局主席鮑威爾日前放出偏鴿的言論，令加息幅度放慢至0.5厘的機會率增加（點擊圖片放大）至近8成，較11月28日的機會率提高約8.3個百分點。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

專訪法巴譚慧敏 港股明年挑戰兩萬三【下一頁】

惟美國以至中國經濟增長動力存疑，尤其是中國PMI表現仍然疲弱（點擊圖片放大），加上內房債務危機拖累的昔日熱門收息股如內銀股、內險股，每股派息增長動力仍有待觀察。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

經濟前景看法，詳見：【美國】【中國】

－－－－－－－－－－－－－－－

12月5日：

【03：00】新冠疫情爆發，令濠賭股失去「收息股魅力」，幸而全球多國陸續恢復通關，內地亦有寬防疫措施的迹象，加上原有6間持賭牌營運商成功續牌，同時受惠「復常」及續牌風險消除的藍籌濠賭股金沙 （01928） 有望加快估值修復，更多分析詳見：【業務前景】【估值】。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

12月3日：

【12：00】摩根大通近日發表的研究報告，基於未來1年預測PE（市盈率）約9.8倍，以及預期每股盈利增長14%，估計MSCI中國指數至2023年底將有約10%的潛在上升空間，即指數將重回到2022年8月水平。

該報告續表示，中國股市自11月起出現反彈，主要來自於防疫政策調整、當局對房地產開發商融資渠道的支持，以及中美關係取得進展，預期12月舉行的中央經濟工作會議將提及來年的財政和貨幣政策方向。

摩通列出四大投資主題，分別：

消費行業、

基建投資、

高質量金融服務商，

以及本地工業生產；

並按上述主題，從港股、A股及美國上市中概股之中，選出20多首選股份，當中有7隻收息股，包括：中國海外發展 （00688） 、建行 （00939） 、中國移動 （00941） ......

12月2日：

【17：00】美國加息，利好香港銀行股淨息差擴張。不過，摩根士丹利最新發表報告表現，恒生銀行 （00011） 旗下財富管理費用收入預測疲軟，特別是今年表現預期較差，因此將其非淨利息收入預測相應下調，而成本方面維持今年度預期不變，但提高明年及後年預測，並將恒生目標價則由133.2元降至131.6元，投資評級維持「減持」。

摩根士丹利續指，由於恒生......

關於12月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電】【滙豐】【銀河娛樂】【恒隆地產】【領展】【中海油】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【中銀香港】【美團】【京東集團】

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股?債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入