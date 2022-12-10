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麥格理：料內房信貸危機未完 偏好中行海外市場敞口大

研究報告 10:02 2022/12/10

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美國聯儲局在美國時間12月13日至14日舉行的議息會議，隨着該局主席鮑威爾日前放出偏鴿的言論，令加息幅度放慢至0.5厘的機會率增加（點擊圖片放大）至近8成，較11月28日的機會率提高約8.3個百分點。

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專訪法巴譚慧敏 港股明年挑戰兩萬三【下一頁

惟美國以至中國經濟增長動力存疑，尤其是中國PMI表現仍然疲弱（點擊圖片放大），加上內房債務危機拖累的昔日熱門收息股如內銀股、內險股，每股派息增長動力仍有待觀察。

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經濟前景看法，詳見：【美國】【中國

－－－－－－－－－－－－－－－

12月10日：

【10：00】內銀股為熱門收息股，惟近年受內房債務危機所拖累。不過，麥格理近日發表的研究報告指，即使在2023年首季，內地現有抵押貸款或有重置的風險，但預料國企銀行將獲估值重評，因重視收益及社會責任的機構投資者或增加持倉。

反觀混合所有制銀行，麥格理維持審慎看法，主要是不太相信開發商行業的信貸危機已結束，並認為銀行業的經調整股本回報率將於由2022年料10.2%，跌至2023年的9.6%，並在2024年反彈回升至10.9%。

內銀股之中，麥格理首選中國銀行 （03988） ，評級「跑贏大市」，主因其擁有龐大海外市場敞口。麥格理同時將工商銀行 （01398） 及建設銀行 （00939） 的......

12月8日：

【03：00】資源股為股價波動性較高的收息股，而高盛最新報告料銅供應過剩情況將結束，相關分析詳見：【下一頁

12月7日：

【17：30】本地地產相關股為港人熱門收息股之一，惟近年受多個利淡因素衝擊而前景轉淡。摩根士丹利最新發表的研究報告指，今年為香港住宅市場自2008年以來表現最差的一年，平均售價跌15%，主要受累於息率急劇上升、人口下降，以及疫情與封關導致經濟疲弱，估計有關情況將持續多3至6個月。

至於2023年，摩根士丹利預計，由於利率見頂，以及內地與香港邊境開放，香港一手及二手成交將分別按年增長28%及15%，而相對今年首11個月分別跌37%及39%；另預期樓價將於2023年第二季觸底反彈，全年樓價增長5%。

摩根士丹利更指出，當一手成交及樓價表現積極時......

12月6日：

【18：30】科技股之中，不乏高息股如ASM （00522） ，而亞洲科技股股價自10月中旬起反彈，摩根大通報告指，此反彈基於內地重開及全球通脹見頂預期，加上出現補倉迹象，而香港科技股之中，ASM與瑞聲 （02018） 被摩通視為首選。

不過，摩通相信，亞洲科技股仍未完全走出困境，幾個子行業的下行周期或會持續至2023年，並認為定價、利潤率重設、蘋果概念股、工業及汽車等繼續成為2023年下行的因素。

摩通更相信，呈上行空間的關鍵在於內地......

【16：00】中資電訊營運股為穩中有增長的高息股，而中金最新發表的行業展望報告認為，短期內，投資者較注重此行業的高股息防禦性，利潤穩健增長疊加高股息率，能夠為股東提供良好回報，電信行業標的表現有望繼續維持穩定；惟若市場風格明顯切換，資金面波動可能對電信行業標的股價造成一定壓制。

不過，中長期而言，中金認為營運商是數字經濟建設的主力軍，營運商將受惠於5G時代政企業務收入增長，隨市場對營運商雲計算、IDC業務關注及認可度提升，營運商將迎來估值重估。

展望明年，中金認為營運商具有三項主要投資邏輯......

【11：30】內地燃氣股近年受累內地經濟走弱，而暫失「收息股魅力」，惟摩根大通最新發表的研究報告指，考慮到經濟復甦及低基數因素，加上油價較低及房地產市場前景，看好中國的天然氣公用事業，並將華潤燃氣 （01193） 的投資評級由「中性」調升至「增持」，認為其估值有吸引力；另一內地燃氣股新奧能源 （02688） 亦給予「增持」的投資評級。

摩通預期，內地工業生產將由2022年的4.2%回升至2023年的5.8%......

12月5日：

【18：30】大和最新發表的《2023年中國資本市場策略報告》指，內地的防疫政策，以及美元走勢，都將決定市場變化。大和表示，盡管市場情緒有所改善，但預料中國股市或要待在2023年下半年才可全面復甦，因內地正經歷嚴重的新冠肺炎及多區封城，當地的經濟活動降至低位，加上美元短期內將繼續保持強勢，這對外資回流構成威脅。

大和續指，即使內地如常在2023年次季重新開放，當地仍要經歷過渡期，新冠肺炎確診個案激增會擾亂消費和行業供應鏈。因此......

延伸閱讀：「優化防疫」對哪些消費板塊最有利？中金建議部署三大主綫

【16：00】英國能源管制機構Ofgem於11月30日公布其針對電力公司的最終決定，涵蓋2023至2028年，目標是確保電網提供淨零排放所需的基礎設施，並滿足電動車和熱泵普及而不斷增長的電力需求。滙豐最新發表的報告指，該機構增加有關年份的允許回報和支出，且較早前草案建議的水平為高。

滙豐表示，由於債券收益率上升、英鎊走勢波動，以及監管重置相關問題，市場對長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 估值已向下重新評估，惟展望2023年......

【03：00】新冠疫情爆發，令濠賭股失去「收息股魅力」，幸而全球多國陸續恢復通關，內地亦有寬防疫措施的迹象，加上原有6間持賭牌營運商成功續牌，同時受惠「復常」及續牌風險消除的藍籌濠賭股金沙 （01928） 有望加快估值修復，更多分析詳見：【業務前景】【估值

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12月3日：

【12：00】摩根大通近日發表的研究報告，基於未來1年預測PE（市盈率）約9.8倍，以及預期每股盈利增長14%，估計MSCI中國指數至2023年底將有約10%的潛在上升空間，即指數將重回到2022年8月水平。

該報告續表示，中國股市自11月起出現反彈，主要來自於防疫政策調整、當局對房地產開發商融資渠道的支持，以及中美關係取得進展，預期12月舉行的中央經濟工作會議將提及來年的財政和貨幣政策方向。

摩通列出四大投資主題，分別：

  • 消費行業、
  • 基建投資、
  • 高質量金融服務商，
  • 以及本地工業生產；

並按上述主題，從港股、A股及美國上市中概股之中，選出20多首選股份，當中有7隻收息股，包括：中國海外發展 （00688） 、建設銀行 （00939） 、中國移動 （00941） ......

12月2日：

【17：00】美國加息，利好香港銀行股淨息差擴張。不過，摩根士丹利最新發表報告表現，恒生銀行 （00011） 旗下財富管理費用收入預測疲軟，特別是今年表現預期較差，因此將其非淨利息收入預測相應下調，而成本方面維持今年度預期不變，但提高明年及後年預測，並將恒生目標價則由133.2元降至131.6元，投資評級維持「減持」。

摩根士丹利續指，由於恒生......

關於12月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電】【滙豐】【銀河娛樂】【恒隆地產】【領展】【中海油】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【中銀香港】【美團】【京東集團

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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