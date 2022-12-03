  • 17°C
香港時間 : 20221203日 (週六) 02:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒指頭肩底 目標22200

財金專欄 2022/12/03

分享：

分享：

港股昨日小回，但如筆者一直指出，港股過去一個月不管短綫還是中綫，都出現轉勢形態。恒生指數樂觀可衝擊22200點，即使是內地股市也疑似營造「大雙底」。在利淡因素逐漸消退下，中港股市的上升只是剛起步。

恒生

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股下周料繼續小回 恒指旗形可見210（第二版）
2022/12/02
港股下周料繼續小回 恒指旗形可見210（第二版）
中字股實力談 - 明年料復常 申洲復增長
2022/12/02
明年料復常 申洲復增長
中字股實力談 - 【又見陰燭】港股三日升1400點 後抽即將出現（第四版）
2022/12/01
【又見陰燭】港股三日升1400點 後抽即將出現（第四版）
中字股實力談 - 預期17厘息神華值得買
2022/12/01
預期17厘息神華值得買
中字股實力談 - 【2022收官】港股頭肩底 恒指見二萬要過三關（第四版）
2022/11/30
【2022收官】港股頭肩底 恒指見二萬要過三關（第四版）
港股 成交 恒生指數 阿里巴巴 雙底 頭肩底 旗形 建設銀行（00939） 中國神華（01088） 工商銀行（01398）

上一篇文章

歲尾經濟 讀懂「兩防」

下一篇文章

時代電氣醞釀向上突破
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內房利好急升 惟只可即日鮮
內房利好急升 惟只可即日鮮
投資坐標 - 大市雖勁彈宜保持審慎!
大市雖勁彈宜保持審慎!
認識信貸評級
認識信貸評級
投資坐標 - 「三個代表」盈育偉大企業！
「三個代表」盈育偉大企業！
宏觀眼界 - I See What U See
I See What U See
突破下降軌 中建材轉勢
突破下降軌 中建材轉勢