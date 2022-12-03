恒指頭肩底 目標22200

港股昨日小回，但如筆者一直指出，港股過去一個月不管短綫還是中綫，都出現轉勢形態。恒生指數樂觀可衝擊22200點，即使是內地股市也疑似營造「大雙底」。在利淡因素逐漸消退下，中港股市的上升只是剛起步。

恒生

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