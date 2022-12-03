恒指頭肩底 目標22200 財金專欄 2022/12/03 分享： 分享： 港股昨日小回，但如筆者一直指出，港股過去一個月不管短綫還是中綫，都出現轉勢形態。恒生指數樂觀可衝擊22200點，即使是內地股市也疑似營造「大雙底」。在利淡因素逐漸消退下，中港股市的上升只是剛起步。 恒生 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股下周料繼續小回 恒指旗形可見210（第二版） 2022/12/02 港股下周料繼續小回 恒指旗形可見210（第二版） 中字股實力談 - 明年料復常 申洲復增長 2022/12/02 明年料復常 申洲復增長 中字股實力談 - 【又見陰燭】港股三日升1400點 後抽即將出現（第四版） 2022/12/01 【又見陰燭】港股三日升1400點 後抽即將出現（第四版） 中字股實力談 - 預期17厘息神華值得買 2022/12/01 預期17厘息神華值得買 中字股實力談 - 【2022收官】港股頭肩底 恒指見二萬要過三關（第四版） 2022/11/30 【2022收官】港股頭肩底 恒指見二萬要過三關（第四版） 港股 成交 恒生指數 阿里巴巴 雙底 頭肩底 旗形 建設銀行（00939） 中國神華（01088） 工商銀行（01398）