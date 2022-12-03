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樓價跟着息口走

地產 14:00 2022/12/03

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CCL連跌8周，正好反映本港銀行於本年9月22日上調最優惠利率（P）後，8周樓價走勢，期間樓價指數累挫6.7%，累積跌幅較此前8周共跌3.66%，明顯加劇，反映樓價跌勢加速，主要由息口上升引致，而港銀本月中再面臨加息壓力，預示樓價調整未完。

  • 9月加息後，樓價跌勢明顯加劇
  • CCL連環失守兩關，本周再跌0.38%
  • 本月中港再有加息壓力

本港銀行加息後，CCL已接連失守兩關，繼10月16日跌穿170點後，近來更破160點關口，期間CCL更有3周錄得逾1%跌幅，當中10月底當周瀉1.96%，更創逾6年半最急，顯示市場對息口的憂慮正在加劇，增添樓市下行壓力。

CCL連跌8周後，最新已跌至2017年10月後低位，持貨壓力也由2018及2019年高位入市的一批業主，進一步蔓延2017年或更早期入市的小業主，近來已湧現相關蝕讓個案。

以沙田第一城42座低層C室2房為例，實用面積304平方呎，原業主2017年中以420萬元入市，惟日前以405萬元沽貨，帳面仍要蝕15萬元，蝕幅3.6%。此外，粉嶺高爾夫·御苑7座中層E室1房，投資者於2017年以684.226萬元買入，最新帳面也虧損144.226萬元或21.1%離場，更創屋苑歷來最大蝕幅。

樓市連續下滑，反映市場信心積弱，偷步入市個案不復存在，加上本月港息有機會再次加息，市場信心勢難以扭轉，樓價調整短期內仍會持續。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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