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「優化防疫」對哪些消費板塊最有利？中金建議部署三大主綫

財金 19:01 2022/12/05

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困擾內地經濟增長的疫情防控措施正在微調。近日北京市朝陽區宣布陸續解封符合條件的高風險區域363個，廣州、昆明等地也發布了解除一些地方臨時管控區的公告。那麼目前中國的居民消費現狀如何，放寬防疫後的刺激又有多大呢？

中金研究發現，中國消費增速中位數相比以往經濟周期下行。在2021年上半年疫情的負面影響已明顯減少的情況下，中國社會消費零售總額的兩年複合增速也僅在4%至6%，中金計算2020年至2022年10月將進一步回落至3%左右的平均水平，遠低於疫情前8至10%的水平，對GDP增長的貢獻也明顯下降。（詳細數據請點擊下圖）

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    點擊圖片放大
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關注三大消費投資主綫

當前中國經濟尤其是消費的韌性如彈簧持續被壓縮，一旦疫情、地產等因素有所緩解，我們預計前期增長受壓制的領域有望明顯反彈。具體可關注以下主綫：

.....

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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