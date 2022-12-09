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寬防疫 炒甚麼？法巴譚慧敏：消費股最受惠

財金猛人追蹤 17:13 2022/12/09

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內地官方的防疫口徑開始現放鬆迹象，刺激恒指上周一度突破19000點關口。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在接受《MoneyTimes》專訪時表示，相信中港股市已經見底，年底前料有望挑戰20000點。

利好港股表現的因素可點擊下圖查看。

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「即使港股在11月大幅反彈，但恒指估值仍屬偏低，恒指最新只有約6.9倍，仍是過去10年中最低的，料仍有重估空間。」

譚慧敏指，該行目前預期明年中國經濟有望重回4.5%增長，料對中港股市有所支持。她續指，當中國逐步放寬防疫措施後，企業盈利將重拾增長，此外，一旦中概股審計問題初步解決，將為港股帶來進一步的正面催化劑。

更深入分析，可詳閱《專訪法巴譚慧敏：寬防疫 明年挑戰23000》

消費股受惠經濟重啟

投資部署方面，譚慧敏表示，短中期看好具重啟概念的消費股，以及科網股；長期投資主題則是受國策支持的板塊，如新能源、電動車產業鏈。「相信中國明年的經濟增長動力是由內需帶領，因為積壓的需求正等待釋放，食品、飲料、電器和體育用品都可以留意。」

此外，譚慧敏指出由於大型科網股在恒指中的權重佔比高，一旦外資重新入場，首先會買入這些大型科網股，來炒高指數，而且內地監管方面最近似有放鬆，如遊戲版號審批增加、官媒發表評論文章指電子遊戲產業價值機不可失等。

內房方面，譚慧敏相信最壞時刻正過去。

更深入分析，可詳閱《內房新政趨清晰 觀察效用需時》

再加上，中資科網股的估值偏低，料具重估空間。她認為，每當科網股遇上調整，均是吸納的機會。

外圍方面，譚慧敏認為，美國的通脹相信已在6月見頂，不過扣除食品及能源價格的核心通脹則仍須繼續觀察，但相信明年將回落至3%至4%水平。

由於美國10月CPI增幅有所回落，加上聯儲局主席已暗示12月將放慢加息步伐，譚慧敏料當局在12月及明年2月加息後，加息周期便會結束，並料當局有機會在2024年開始減息。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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