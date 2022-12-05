法巴譚慧敏：消費股最受惠放寬防疫！

內地官方的防疫口徑開始現放鬆迹象，刺激恒指上周一度突破19000點關口。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在接受本報專訪時表示，相信中港股市已經見底，年底前料有望挑戰20000點。

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「即使港股在11月大幅反彈，但恒指估值仍屬偏低，恒指最新只有約6.9倍，仍是過去10年中最低的，料仍有重估空間。」

譚慧敏指，該行目前預期明年中國經濟有望重回4.5%增長，料對中港股市有所支持。她續指，當中國逐步放寬防疫措施後，企業盈利將重拾增長，此外，一旦中概股審計問題初步解決，將為港股帶來進一步的正面催化劑。

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消費股受惠經濟重啟

投資部署方面，譚慧敏表示，短中期看好具重啟概念的消費股，以及科網股；長期投資主題則是受國策支持的板塊，如新能源、電動車產業鏈。「相信中國明年的經濟增長動力是由內需帶領，因為積壓的需求正等待釋放，食品、飲料、電器和體育用品都可以留意。」

此外，譚慧敏指出由於大型科網股在恒指中的權重佔比高，一旦外資重新入場，首先會買入這些大型科網股，來炒高指數，而且內地監管方面最近似有放鬆，如遊戲版號審批增加、官媒發表評論文章指電子遊戲產業價值機不可失等。

內房方面，譚慧敏相信最壞時刻正過去。

再加上，中資科網股的估值偏低，料具重估空間。她認為，每當科網股遇上調整，均是吸納的機會。

外圍方面，譚慧敏認為，美國的通脹相信已在6月見頂，不過扣除食品及能源價格的核心通脹則仍須繼續觀察，但相信明年將回落至3%至4%水平。

由於美國10月CPI增幅有所回落，加上聯儲局主席已暗示12月將放慢加息步伐，譚慧敏料當局在12月及明年2月加息後，加息周期便會結束，並料當局有機會在2024年開始減息。

記者：陳紫瑩

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