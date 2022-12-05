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富瑞2023年車股前瞻 新能源車蜜月期完結

研究報告 08:00 2022/12/05

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內地防疫政策在12月出現明顯放寬，加上市傳購置稅減免政策延長，利好汽車股板塊上周反彈。短期板塊走勢受惠政策憧憬及解封後延遞需求的釋放，而展望2023年，則要關注趨向激烈的行業競爭，緊盯具優勢的龍頭股份。

...

撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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