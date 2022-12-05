富瑞2023年車股前瞻 新能源車蜜月期完結 研究報告 08:00 2022/12/05 分享： 分享： 內地防疫政策在12月出現明顯放寬，加上市傳購置稅減免政策延長，利好汽車股板塊上周反彈。短期板塊走勢受惠政策憧憬及解封後延遞需求的釋放，而展望2023年，則要關注趨向激烈的行業競爭，緊盯具優勢的龍頭股份。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陳煒傑 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 降準後會降息？ 國海證券夏磊：本輪降息有充足空間（第二版） 2022/12/04 降準後會降息？ 國海證券夏磊：本輪降息有充足空間（第二版） 物流板塊何解績升 價跌？ 8圖剖析背後邏輯 2022/12/04 物流板塊何解績升 價跌？ 8圖剖析背後邏輯 《阿凡達》月中上映 影視股炒風盛 券商看開始復甦 2022/12/04 《阿凡達》月中上映 影視股炒風盛 券商看開始復甦 美國最新PCE通脹符預期 高通脹何時了？ 2022/12/04 美國最新PCE通脹符預期 高通脹何時了？ 港股轉勢 12月買貨策略 光大推薦4大金股（附盈利預測） 2022/12/03 港股轉勢 12月買貨策略 光大推薦4大金股（附盈利預測） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 宏觀分析 市場動向 港股 大行報告 比亞迪 防疫措施 汽車 受惠股