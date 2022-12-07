專訪黃國英：經濟衰退 睇好霸權股

美國10月通脹呈降温現象，聯儲局主席鮑威爾早前表示當局最快於12月開始放慢加息步伐，市場的焦點開始由通脹轉移到經濟衰退。

對於美股前景，人稱「英SIR」的本地著名基金經理黃國英在接受《Money Times》專訪時表示，美股可以分為3個投資主題：

1）滯漲； 2）經濟衰退+通脹見頂但不會太快回落； 3）炒通脹見頂。

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黃國英指出，由於市場開始預期美國明年有機會輕微衰退，資金陸續泊向衰退贏家（Recession Winner）板塊，如包裝食品、低端消費品等。滯漲情況則主要是在今年年初時發生，當時的食品股及能源股最當炒。至於炒通脹見頂的情景，則可留意科網股。

「可以做好三手準備，當買保險咁買，費事錯過任何一個情況嘅升浪。」

黃國英表示，他相信出現經濟衰退，但通脹不會太快回落（情景2）的機會較高。

他續指，「之前科網股炒得咁勁的背景係經濟向好，市場睇好mega tech可以再擴張，但如果經濟衰退，科網股尤其是沒有盈利的公司就會再差點。」

黃國英認為，在經濟衰退的環境下，壟斷市場的消費股如高露潔可以看好。「高露潔幾乎等於牙膏霸權，加咗價，如果成本落返，毛利率就會上，但通常產品加咗價係唔會減返。」

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記者：陳紫瑩

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