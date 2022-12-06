  • 15°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 07:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

專訪黃國英：衰退環境下 睇好霸權股

財金猛人追蹤 07:10 2022/12/06

分享：

分享：

美國10月通脹呈降温現象，聯儲局主席鮑威爾早前表示當局最快於12月開始放慢加息步伐，市場的焦點開始由通脹轉移到經濟衰退。

對於美股前景，人稱「英SIR」的本地著名基金經理黃國英在接受《Money Times》專訪時表示，美股可以分為3個投資主題：1）滯漲；2）經濟衰退+通脹見頂但不會太快回落；及3）炒通脹見頂。

點擊下圖可查看黃國英的投資心法。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

黃國英指出，由於市場開始預期美國明年有機會輕微衰退，資金陸續泊向衰退贏家（Recession Winner）板塊，如包裝食品、低端消費品等。滯漲情況則主要是在今年年初時發生，當時的食品股及能源股最當炒。至於炒通脹見頂的情景，則可留意科網股。

「可以做好三手準備，當買保險咁買，費事錯過任何一個情況嘅升浪。」

黃國英表示，他相信出現經濟衰退，但通脹不會太快回落（情景2）的機會較高。

他續指，「之前科網股炒得咁勁的背景係經濟向好，市場睇好mega tech可以再擴張，但如果經濟衰退，科網股尤其是沒有盈利的公司就會再差點。」

黃國英認為，在經濟衰退的環境下，壟斷市場的消費股如高露潔可以看好。「高露潔幾乎等於牙膏霸權，加咗價，如果成本落返，毛利率就會上，但通常產品加咗價係唔會減返。」

相關文章：

專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）

專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣

記者：陳紫瑩

★★季季新出電子書－新書預告★★加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳紫瑩 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

相關文章

專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣
2022/12/03
專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）
2022/12/03
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）

你可能感興趣

專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣
17:51 2022/12/03
專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）
11:13 2022/12/03
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）

最新專欄文章

法巴譚慧敏：消費股最受惠放寬防疫！
2022/12/05
法巴譚慧敏：消費股最受惠放寬防疫！
專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣
2022/12/03
專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣
專訪 基金經理：2023年部署4個主題
2022/12/03
專訪 基金經理：2023年部署4個主題
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）
2022/12/03
專訪 黃國英點評內房及物管前景（附投資心法）
專訪黃國英 點評4隻熱門股 中移動唔夠窮？領展可睇好？
2022/11/25
專訪黃國英 點評4隻熱門股 中移動唔夠窮？領展可睇好？
宏觀分析 債券 保險公司 黃國英 壟斷 經濟衰退 美股 美國聯儲局 通脹 鮑威爾

下一篇文章

洪灝：再見了 「清零」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華坊：探討新交所對ESG範疇規管
華坊：探討新交所對ESG範疇規管
法巴譚慧敏：消費股最受惠放寬防疫！
法巴譚慧敏：消費股最受惠放寬防疫！
「長勝將軍」劉國傑籲投資者4大要訣 把握長綫投資良機
「長勝將軍」劉國傑籲投資者4大要訣 把握長綫投資良機
專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣
專訪 黃國英：中產下流化 揀消費股要穩陣
洪灝：再見了 「清零」
洪灝：再見了 「清零」
儲局綫人爆料：鮑威爾轉小幅加息原因（附德銀預測美股升幅）
儲局綫人爆料：鮑威爾轉小幅加息原因（附德銀預測美股升幅）