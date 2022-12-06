專訪法巴譚慧敏 內房要真正見底 睇實一指標

內地於11月頻頻出招，支持穩定房地產。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在接受《MoneyTimes》專訪時表示，一連串政策令市場前景的能見度提高，但她未敢太樂觀，後續要繼續留意內房發展。

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證監會上月底宣布，在股權融資方面調整和優化5項措施，以支援房地產市場平穩健康發展，射出「第三枝箭」。譚慧敏指，近來的多項房地產相關政策反映內地有決心去解決房地產問題，即中央不會想房地產市場繼續惡化下去，並推出措施去幫助。不過，內地亦不想內房覺得太理所當然，認為行業可以不顧後果地處事，有問題時政府都會救。

但要bail out（救助這些有問題內房）一早bail out咗啦。

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