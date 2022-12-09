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「長勝將軍」劉國傑：憂慮反而帶來良機 4大要訣抓緊長綫機遇

財金猛人追蹤 17:43 2022/12/09

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享有「長勝將軍」之稱的首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑向《MoneyTimes》發表最新觀點：

「過去新股上市，曾有往績欠奉的企業獲得投資者蜂擁認購。」

最近數年多間教育、物業管理、電動車及生物科技公司在相關法規推出前搶先上市，而在市場注意到新的監管風險後，該類企業股價均相繼下滑。

專訪法巴譚慧敏：寬防疫 明年挑戰23000【下一頁

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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