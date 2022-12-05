華坊：探討新交所對ESG範疇規管

由於氣候變化的影響日益顯著，全球應對氣候變化問題的呼聲日漸高漲，ESG投資在近幾年的快速增長，引起了全球各個市場的關注。

從歐盟的《公司可持續發展報告指令》（CSRD），到美國市場對氣候信息披露的激烈爭論，再到可持續發展準則委員會（ISSB）的成立。無論是投資者還是監管部門，對ESG的重視程度也愈來愈高。在此大環境下，新加坡交易所（下稱：新交所）也因應市場對ESG的需求和發展趨勢，採取了應對的措施。

在2021年8月，新交所就ESG範疇的規管向市場公開徵詢意見，並於同年的12月15日公開了最終的採納建議情況。以下是主要強化的ESG規管要求：

經過公眾諮詢，新交所根據氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）的建議，自2021年起分階段、分行業實施強制性氣候信息披露：

2022 年 1 月 1 日起，所有發行人均須依據「遵守或解釋」的原則強制披露氣候信息報告。

2023 年 1 月 1 日起，以下行業的發行人必須披露TCFD報告：

（a） 金融行業；

（b） 農業、食品和森林產品行業及；

（c） 能源行業。其他行業的發行人應依據「遵守或解釋」的原則應披露氣候信息報告。

（a） 金融行業； （b） 農業、食品和森林產品行業及； （c） 能源行業。其他行業的發行人應依據「遵守或解釋」的原則應披露氣候信息報告。 2024 年 1 月 1 日起，以下行業的發行人必須披露TCFD報告：

（a）金融行業；

（b）農業、食品和森林產品行業；

（c）能源行業；

（d） 材料和建築行業

（e）運輸行業。其他行業的發行人應依據「遵守或解釋」的原則應披露氣候信息報告。

以上TCFD的建議已獲國際認可，可以指導發行人提供一致的信息，幫助市場參與者作出決策。基於TCFD等領先的可持續發展報告組織的現有工作，國際可持續發展準則理事會，將制定可持續發展報告的全球基準，作為披露信息的第一步，發行人據此可以更好地編制報告。可以預見，TCFD最終將成為強制性要求。

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除了氣候信息披露之外，新交所亦對董事會的多樣性信息披露及可持續報告發布等細節，作出了更多規定，而且所有新規自2022年1月1日起實施。具體新規定如下：

所有董事需要接受一次可持續發展的主題培訓；

每年發布的可持續發展報告要經過內部審核；

除非可持續發展報告進行了外部審計，上市公司要同時發布年報和可持續發展報告；

上市公司需要制定董事會多元性政策，討論性別、技能、經歷等多元化問題，並且年報中披露董事會多元性政策，以及實現多元化的目標、計劃、時間綫、進展等細節。

此外，新交所還提供了一套涉及27項核心ESG指標的清單，此套指標並非強制性要求，僅用於供上市公司披露參考。同時，該套指標與新交所的環境、社會和公司治理（ESG）數據庫指標清單一致。

一、在 環境方面 ，相關指標包含了溫室氣體排放（包括範圍1/範圍2/範圍3的溫室氣體排放總量、排放強度等）、能源消耗（能源總量、能源強度等）、水消耗（耗水總量、耗水強度）、廢棄物（廢棄物排放總量）等。



，相關指標包含了溫室氣體排放（包括範圍1/範圍2/範圍3的溫室氣體排放總量、排放強度等）、能源消耗（能源總量、能源強度等）、水消耗（耗水總量、耗水強度）、廢棄物（廢棄物排放總量）等。 二、在 社會方面 ，相關指標包括性別多元化（包括僱員性別結構、按照性別劃分的新聘及流失員工結構）、年齡多元化（包括僱員年齡結構、按照年齡劃分的新聘及流失員工結構）、僱員情況（包括員工總數、員工流失率）、發展及培訓（包括人均培訓時間、按照性別劃分的員工平均培訓時間）、職業健康與安全（因工死亡數、因工重傷數、可記錄的與工作有關的受傷數、可記錄的與工作有關的疾病病例）等。



，相關指標包括性別多元化（包括僱員性別結構、按照性別劃分的新聘及流失員工結構）、年齡多元化（包括僱員年齡結構、按照年齡劃分的新聘及流失員工結構）、僱員情況（包括員工總數、員工流失率）、發展及培訓（包括人均培訓時間、按照性別劃分的員工平均培訓時間）、職業健康與安全（因工死亡數、因工重傷數、可記錄的與工作有關的受傷數、可記錄的與工作有關的疾病病例）等。 三、在 公司治理方面 ，相關指標包括董事會組成的獨立董事佔比、女性董事佔比、道德行為—反商業賄賂信息、反商業賄賂培訓、獲得的ESG認證情況、採用的框架、鑑證如ESG報告簽證形式和情況等。

以上的公司規管和氣候信息披露新規定是經過多次討論和公開徵集意見後敲定的。新交所亦成為亞洲範圍內首個對上市公司實施強制披露氣候信息和董事會多元性政策的交易所。

ESG的發展雖然在各個國家地區和市場的監管力度和內容都有所差距，但總體趨勢是一致的。ESG正逐漸成為強制性監管要求，而ESG也在不斷向財務看齊。因此，與其被動地滿足這些要求，企業應當主動適應ESG大勢，在內部真正樹立ESG價值觀，並建立完善的管理機制，來迎接新的ESG挑戰。

撰文：華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

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