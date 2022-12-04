歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 國際 21:48 2022/12/04 分享： 分享： 環球能源價格走強，主因烏克蘭戰爭干擾供應，導致短缺。當出現短缺漲價，政府往往喜歡限價，試圖直接以法規強行干預，今次歐洲能源危機也不例外，歐盟試圖為俄羅斯石油設立價格上限，一來避免油價失控，二來也想阻止俄羅斯賺取能源收入。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 2022/12/01 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 2022/12/02 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 歐加快綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 2022/11/29 歐加快綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 2022/11/27 英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 疫下急擴張 美企吃苦果 2022/11/28 疫下急擴張 美企吃苦果 你可能感興趣 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 21:46 2022/12/01 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 16:05 2022/12/02 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 歐加快綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 22:49 2022/11/29 歐加快綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 最新專欄文章 國金札記 - 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 2022/12/02 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 2022/12/01 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 國金札記 - 英國會兩席補選 保守黨變相公投 2022/12/01 英國會兩席補選 保守黨變相公投 國金札記 - 歐加速綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 2022/11/30 歐加速綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 國金札記 - 疫下擴張過快 美科企急炒人 2022/11/29 疫下擴張過快 美科企急炒人 能源危機 能源供應 制裁 石油 戰爭 歐洲 烏克蘭 歐盟 普京 通脹