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歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局

國際 21:48 2022/12/04

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環球能源價格走強，主因烏克蘭戰爭干擾供應，導致短缺。當出現短缺漲價，政府往往喜歡限價，試圖直接以法規強行干預，今次歐洲能源危機也不例外，歐盟試圖為俄羅斯石油設立價格上限，一來避免油價失控，二來也想阻止俄羅斯賺取能源收入。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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