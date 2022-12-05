  • 20°C
香港時間 : 20221205日 (週一) 02:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局

財金專欄 2022/12/05

分享：

分享：

前中共總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民追悼大會周二（6日）舉行，香港明天將有一連串的悼念安排，據知，作為治喪委員會成員的特首李家超，將留港主持大局，不會赴京。

消息：港不少活動已取消

消息指，不少原定

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 人大破「常規」 選舉「無路捉」
2022/12/02
人大破「常規」 選舉「無路捉」
有政戲 - 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化
2022/12/01
從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化
有政戲 - 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？
2022/11/30
特首提請釋法 京最終會否擴範圍？
有政戲 - 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示
2022/11/29
港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示
有政戲 - 黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用
2022/11/28
黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用
政治 江澤民 李家超 香港 北京 表演 海洋公園 旅發局 行政會議 粵劇

上一篇文章

業主求「鐵約」

下一篇文章

加元支持位1.355
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 「氟化雙雄」有喜訊！
「氟化雙雄」有喜訊！
時代電氣醞釀向上突破
時代電氣醞釀向上突破
突破下降軌 中建材轉勢
突破下降軌 中建材轉勢
中字股實力談 - 恒指頭肩底 目標22200
恒指頭肩底 目標22200
國情知聞 - 歲尾經濟 讀懂「兩防」
歲尾經濟 讀懂「兩防」
投資坐標 - 「三個代表」盈育偉大企業！
「三個代表」盈育偉大企業！