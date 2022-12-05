江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局

前中共總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民追悼大會周二（6日）舉行，香港明天將有一連串的悼念安排，據知，作為治喪委員會成員的特首李家超，將留港主持大局，不會赴京。

消息：港不少活動已取消

消息指，不少原定

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