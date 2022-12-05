江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 財金專欄 2022/12/05 分享： 分享： 前中共總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民追悼大會周二（6日）舉行，香港明天將有一連串的悼念安排，據知，作為治喪委員會成員的特首李家超，將留港主持大局，不會赴京。 消息：港不少活動已取消 消息指，不少原定 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 人大破「常規」 選舉「無路捉」 2022/12/02 人大破「常規」 選舉「無路捉」 有政戲 - 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 2022/12/01 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 有政戲 - 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 2022/11/30 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 有政戲 - 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示 2022/11/29 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示 有政戲 - 黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用 2022/11/28 黃元山料掌特首政策組 與李家超有化學作用 政治 江澤民 李家超 香港 北京 表演 海洋公園 旅發局 行政會議 粵劇