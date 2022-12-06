儲局綫人：工資壓力可能導致加息至更高水平（鮑威爾轉小幅加息原因＜第二版＞）

12月5日周一，有聯儲局綫人之稱的華爾街日報著名記者Nick Timiraos撰文稱，美聯儲將在本月加息放緩至50個基點的同時，討論明年的加息計畫。

50個基點的小幅加息標誌美聯儲政策進入新階段，政策制定者預計明年價格壓力將顯著緩解，但不斷上升的工資壓力可能導致他們繼續將基準利率上調至高於市場目前預期的水準。

Nick Timiraos：

美聯儲政策制定者預計明年價格壓力將顯著緩解，但勞動密集型服務業的工資大幅增長或通脹上升可能會促使更多決策者支持明年將基準利率提高到市場目前預期的5%以上。

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儲局綫人爆料：鮑威爾轉小幅加息原因

有「聯儲局綫人」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos認為，11月就業報告強勁，美聯儲在兩周後的會議上將利率提高50個基點，並突顯出美聯儲將在明年上半年將利率提高到5%以上的風險，美聯儲依然在避免工資和物價的同時上漲，即「工資—價格螺旋」的出現。



12月2日，美國公布的11月非農就業新增26.3萬人，高於預期的20萬人。11月失業率為3.7%，持平預期；勞動參與率為62.1%，低於預期的62.3%。11月時薪環比上漲0.6%、同比上漲5.1%，均大幅高於預期。

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有「聯儲局綫人」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文稱，11月就業報告強勁，美聯儲有望在兩周後的會議上將利率提高50個基點，並突顯出美聯儲將在明年上半年將利率提高到5%以上的風險。

Timiraos稱：

美聯儲官員最近幾天警告稱，他們可能會將利率提高至並保持在足以減緩經濟活動和招聘的水準，從而使通脹率從40年來的高位回落。

就業報告顯示持續強勁的招聘和快速的工資增長，這是美聯儲官員關注的一個問題，因為他們正試圖減緩這兩種趨勢，以防止更高的價格和工資在整個經濟中的增長。

Timiraos：本月加息50個基點

Timiraos重申，美聯儲有望在本月放緩加息步伐至50個基點，不過：

美聯儲官員們已表示他們可能在明年春天之前繼續加息，將其上調至至少5%左右。

12月的議息會議後，美聯儲將公布官員們最新的利率預測。9月公布的預測顯示，美聯儲官員們預計本輪加息的峰值中位數為4.6%。

據CME FedWatch Tool顯示，12月14日加息50點子的概率為78.2%，詳見附圖。

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美國勞工部上周五公布的非農就業資料顯示，11月美國勞動者時薪猛增，平均每小時工資環比增長0.6%至32.82美元，是市場預期0.3%的一倍，前值修正值為0.5%；同比增長5.1%，超市場預期的4.6%，10月份修正值為5.6%。

在Timiraos看來，這一漲幅顯然超出了美聯儲的目標。在文章中，他引述美聯儲主席鮑威爾的話說：

鮑威爾表示，目前的薪資漲幅比美聯儲2%的目標高出約1.5至2個百分點。

「我們希望工資上漲，我們希望工資強勁上漲。」他說，「但隨着時間的推移，它們的漲幅必須與2%的通脹率保持一致。」

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鮑威爾：我們不想過度緊縮

Timiraos認為，美聯儲依然在避免工資和物價的同時上漲，即「工資—價格螺旋」的出現：

鮑威爾和他的幾位同事表示，他們認為工資增長並不是推高物價的主要因素。但他們擔心，對勞動力的強勁需求和高通脹可能會創造條件，導致薪水和價格同步上漲，經濟學家有時將其稱為工資—價格螺旋。

「到了那個地步，就有大麻煩了。」鮑威爾表示，「我們認為我們還沒有到那個地步。但我們不可能在非常高的通脹水準下持續五年，而且這不會很快進入工資和價格設定過程。」

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資料來源：twitter.com/nicktimiraos、德銀等等

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