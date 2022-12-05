電動車新勢力銷售創新高 光大薦3大車股

新能源車11月銷量出爐，新勢力電動車勢力成績驕人。光大證券發表研究報告，指新能源車頭部車企值得留意，建議留意吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 、比亞迪 （01211） 。

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理想汽車－W （02015） 、蔚來－SW （09866） 、小鵬汽車－W （09868） 三大車廠為電動車新興勢力，並稱「蔚小理」。光大指出，「蔚小理」交付創新高，11月交付數據排名依次為理想、蔚來、小鵬。

1）理想交付量按年+11.5%/按月+49.6%至15,034輛；

2）蔚來交付量按年+30.3%/按月+40.9%至14,178輛；

3）小鵬交付量按年-62.8%/按月+13.9%至5,811輛。

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報告來源：光大證券

編輯：陳文政



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