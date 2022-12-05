洪灝：再見了 「清零」

享有「中國最精準策略師」美譽、對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝發表研究報告，指在新冠病例激增的狀況下，仍然穩步推進優化疫情防控工作的「二十條」措施，而非再度收緊。預料防疫走向不會再走向「清零」，隨著中國重啟過程中網購、外賣需求增加，互聯網平台公司應繼續跑贏。

專訪法巴譚慧敏：寬防疫 明年挑戰23000【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

洪灝預計，中國不會改變現時的防疫政策方向，他對比中國內地和香港過去18個月新增的新冠病例，目前內地本地新增病例數量創新高，與今年三月上海疫情復熾時等量齊觀。然而，上海三月迅速封城以遏制病毒傳播，而香港卻同道殊途，選擇循序漸進地逐步開放。

洪灝說：「自那時起，香港近乎重新開放，香港國際七人橄欖球賽的成功舉辦正是其防疫策略行之有效的有力明證。鑒於病毒毒株致病力已減弱，香港的經驗也為如何科學有效地管控疫情樹立了先例。」

他表示盡管新冠確診病例激增，但中國內地並沒有重新訴諸封城舉措，而是繼續穩步推進優化疫情防控工作的「二十條」措施。重啟正慎之又慎地予以推進，可能是向前邁進兩步的同時後退一步。但前進方向是清晰可鑒的。

洪灝指，未來12個月市場需要攻克的三重關鍵不確定因素：

中國內地重啟

中國房地產日漸復甦

美國很可能出現的衰退

然而，隨著中國內地按部就班重新開放，新冠確診病例將激增。參照過去三年疫情期間恒指的表現，病例激增可能會給市場帶來壓力。

他估計短期內，互聯網平台公司的表現理應更可圈可點。直觀地說，隨著病例數量陡然攀升，人們會選擇閉門不出以減少傳染風險。公共傳播領域也會號召鼓勵減少人口流動。外賣需求將會水漲船高。這與疫情爆發初期高歌猛進的網購需求情況別無二致。

......更多內容，用戶請登入

報告來源：思睿研究

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入