一文看清12月新能源車股近期動向（附大量車型）

踏入12月，新能源車板塊傳出多個利好消息，在中國決心達至「雙碳」目標的大環境下，加上中央穩步推進優化疫情防控工作的「二十條」措施而非再度收緊，新能源車前景利好，但投資者仍要謹慎入市。

行業龍頭比亞迪 （01211） 股價在8月大跌 ，11月開始回穩，以下為其各款車型：

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近期新能源車文章一覧：

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12月9日：

即將踏入2023年，投資者富早作部署。華福証券表示新能源車滲透率持續升高，其中混動型車型值得留意，有望接力純電動車款，繼續跑贏大市。

有關分析，詳見：2023展望 新能源車看好混動型車型【下一頁】

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12月5日：

新能源車11月銷量出爐，新勢力電動車勢力成績驕人。並稱「蔚小理」的理想汽車－W （02015） 、蔚來－SW （09866） 、小鵬汽車－W （09868） 交付創新高。光大證券看好2023年具有較強插混週期、出口佈局的自主頭部車企，看好吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 、比亞迪 （01211） 。

有關分析，詳見：電動車新勢力銷售創新高 光大薦3大車股【下一頁】

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內地防疫政策在12月出現明顯放寬，加上市傳購置稅減免政策延長，利好汽車股板塊反彈。展望2023年，要關注趨向激烈的行業競爭，緊盯具優勢的龍頭股份。富瑞預期受制於內地經濟增長放緩及補貼政策退坡，明年乘用車銷量會按年倒退10%。至於新能源車銷量增長則由過去兩年的倍數增長回歸至增31%，仍優於整體車市，並受2項因素驅動。

有關分析，詳見：富瑞2023年車股前瞻 新能源車蜜月期完結【下一頁】

11月29日：

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全球新能源汽車龍頭Tesla宣布減價，相對之下，國產電動車龍頭比亞迪卻逆勢加價。比亞迪有此決定，是為了三大戰略考慮：鎖單、催單、不會丟單。特斯拉連續兩次降價，則亦有兩大理由。

有關分析，詳見：Tesla減價 VS 比亞迪加價的背後邏輯【下一頁】

11月28日：

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2022年新能源車銷量超年初預期，預計2023年新能源車銷量將達到900至950萬台。平安證券預計吉利 （00175） 、長城 （02333） 有望繼比亞迪、特斯拉躋身新能源車第二梯隊。2023年新能源汽車補貼將退出，預計會對2023年一季度新能源車需求造成一定透支，同時2024年新能源車購置稅減免政策預計將退坡。插電式混動車成為2023年新能源車最大的增長動能。

有關分析，詳見：新能源車銷量超預期 造車新勢力誰能跑出【下一頁】

11月19日：

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平安證券預期2023年新能源車銷量將繼續維持增長，惟增速將有所回落，中性預測2023年新能源車銷量為930萬輛，按年增加36.8%，其中新能源乘用車銷量預計為905萬輛，按年增加39.2%。選股策略，車廠方面，平安證券看好2023年插電式混動車的增長潛力，看好高端智慧車的發展機遇，推薦吉利汽車 （00175） 、理想汽車 （02015） 、長城汽車 （02333） 、小鵬汽車 （09868） ，建議關注蔚來汽車 （09866） 、長安汽車（深：000625）。

有關分析，詳見：2023展望 新能源車明年銷售增長仍強勁【下一頁】

編輯：陳文政

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