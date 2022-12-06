美股明年首兩季橫行 第三季出現反彈

一轉眼已到12月，又到時候做年度回顧和未來市場前瞻。相比起去年熱火朝天、長升長有、屢創新高的局面，今年美股表現可謂令人失望。

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美股三大指數年初至今都是向下走，當中納指跌幅最勁，跌幅逾兩成。筆者亦經歷了驚濤駭浪的一年，幸好11月尾的一波反彈令年內所管理的資產扭轉虧損的局面，甚至部份可以有約兩成的淨回報。以筆者的投資紀錄而言，今年的表現算是近年最不理想的一年，但能夠優於大市，也總算有點安慰。

雖然近期投資氣氛明顯好轉，但投資者仍要保持高度警覺性，特別是美國持續激進加息遏通脹，對經濟負面衝擊正在逐步浮現，高槓桿、高債務等金融隱患進一步暴露出來，市場擔心美國經濟在明年開始步入衰退。

標普最新報告警告，持續加息遏通脹，明年美國經濟將下跌0.8%，陷入上世紀70年代衰退困局，而且衰退期持續接近一年。

摩根士丹利首席美國股票策略師威爾遜（Michael Wilson）亦認為，「美國經濟衰退或美企盈利衰退」至少出現一種狀況，所以認為美股這波升勢只是熊市反彈，只會持續到12月，他又認為美企正在下調盈利預測，估計標普500指數明年初或進一步急瀉24%。摩根大通策略師表示，在温和衰退和聯儲局加息的雙重夾擊下，不看好美股前景，預計2023年上半年美股將出現大幅下跌，並可能重回今年低位，即標普500指數會回到3,500點水平。

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作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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