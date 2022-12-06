【內地疫情】防疫轉向「去清零」 惟尚早言放鬆

內地多個城市近日密集放寬防疫政策，決策層也釋放出「動態清零」政策轉向的訊號，不過民間對於政策調整的反應則更加複雜和謹慎。「放開派」認為這些政策並不是實質性的放鬆，「清零派」則開始囤藥和防疫物資，以應對接下來可能發生的「混亂和嚴峻局面」。

在經過過去一周多地出現反封控的抗議活動後，廣州、重慶、北京、上海等大城市先後調整了核酸檢測的要求，一些長期居家的老人等人群可以「非必要不測核酸」，乘坐公交地鐵、網約車也不再查驗48小時核酸陰性憑證。

放鬆核酸 引起內地部分人群恐慌

國務院副總理孫春蘭上周在國家衛健委召開的專家座談會上表示，「奧密克戎病毒致病性減弱，我國疫情防控面臨新形勢新任務」，上述表態以及未再重申「動態清零」，被視為是疫情以來決策層調整防疫政策方向的最明確訊號。內港資本市場周一立即作出反應，滬指重新站上3200點，人民幣匯率也繼續上揚。

這種樂觀情緒在上個月發佈「優化防疫二十條」時也曾出現過，不過此後不到十天就因為疫情反彈大範圍重新收緊，及至引發社會不滿情緒。因此經過一輪調頭，民間對待本次再度放鬆的政策也較之前更加審慎。

剛剛經歷封控的北京民眾，對於新的核酸政策調整出現了不同聲音。在當局公佈新政第二日，北京市民發現不少核酸點因應優化政策關閉，但除公交地鐵之外，進入樓宇超市等場所仍有核酸要求，檢測核酸的必要性並未降低，因此不得不花更多時間尋找繼續運轉的核酸監測站，以及排更久隊伍才能完成檢測。有網民形容新政後的核酸現狀，「感覺就像保留了高考，但把九年義務教育撤了」。

另一方面，政策放鬆也引起了部分人群恐慌，許多民眾開始自備藥品以應對疫情擴散，網上有多個「囤藥清單」「吃藥順序圖」流傳，並有不少對易感人群的「指導貼」，稱未來三個月內地疫情將達高峰，呼籲老人及有基礎疾病的群體繼續嚴格自我管理，直至明年春天。

防疫政策難短時間內大幅放開 「走小步不停步」

此次官方調整防疫方向的信號更加明確，但經過過去一段時間的證明，做出方向判斷之後，內地防疫政策也很難在短時間內大幅放開。近期一系列的政策調整，更可能意味著進入一個放鬆準備期。內地政策有「一管如鎖、一放如瀉」的特點，對待具有廣泛影響的政策調整，會以「進兩步退一步」的方式反復調整，以控制風險，即是孫春蘭所說的「走小步不停步、堅持穩中求進」。

無論如何，內地防疫政策已開始從動態清零進入了為真正放開做準備的階段，下一步的挑戰包括應對大量感染可能引發的醫療資源擠兌、提高老年人群的疫苗接種率，以及在過去三年持續宣傳新冠危害之後如何調整公眾認知，穩健地改善民間對病毒的預期。如果操作不當，都是有可能誘發社會不穩定因素的動因，而一旦優化政策重新收緊，也會面臨新的社會面抵觸情緒。

「去清零」政策的調整是簡單動作，但在這過程中如何處理好龐大複雜的民眾訴求，才是追求穩定的各級決策機構最大的考驗。若處理得當，平穩走出去清零化的過程，則將是展現高層決策能力、組織動員能力，也是回擊外界質疑的一次有力自證。

本報駐京記者：潘攀

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