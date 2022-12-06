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【2023展望】滙豐私銀：恒指明年底目標22470

財金猛人追蹤 19:03 2022/12/06

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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，展望2023年，看好亞洲市場復甦，尤其是中國市場將受惠防疫放寬 。

她預期，明年環球通脹將放緩至6.7%水平，美國通脹將由2022年的平均的8.1%降至4.7%，並預期聯儲局在12月及2月分別加0.5厘後，便會停止加息，並不認為2023年有減息的空間。

范卓雲指，由於2023年第一季美國利率見頂後，預期美元升勢已見頂。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，看好中港股市受惠放寬防疫，並指中國市場估值偏低，仍有上升空間，該行料恒指到明年底有望回升至22470點。

他看好香港本地消費股、金融、航運股，並料科技股業績在明年經濟反彈的情況下，表現將比較好。

記者：陳紫瑩

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撰文 : 陳紫瑩 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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