  • 19°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐私銀：恒指2023年底目標22470 看好中國復甦

財金猛人追蹤 13:09 2022/12/06

分享：

分享：

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，展望2023年，看好亞洲市場復甦，尤其是中國市場將受惠防疫放寬 。

...

撰文 : 陳紫瑩 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

最新專欄文章

「長勝將軍」劉國傑籲投資者4大要訣 把握長綫投資良機
2022/12/05
「長勝將軍」劉國傑籲投資者4大要訣 把握長綫投資良機
財新製造業PMI意外升 ING彭藹嬈：惟兩細項顯示情況更悲觀
2022/12/03
財新製造業PMI意外升 ING彭藹嬈：惟兩細項顯示情況更悲觀
景順趙耀庭：PMI疲軟 或加速國家復常步伐（第二版）
2022/12/03
景順趙耀庭：PMI疲軟 或加速國家復常步伐（第二版）
景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
2022/11/30
景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版）
普徠仕Thomas Poullaouec：減股票及增高息債配置（第二版）
2022/11/23
普徠仕Thomas Poullaouec：減股票及增高息債配置（第二版）
經濟狀況 經濟衰退 經濟

下一篇文章

專訪法巴譚慧敏 內房要真正見底 睇實一指標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「長勝將軍」劉國傑籲投資者4大要訣 把握長綫投資良機
「長勝將軍」劉國傑籲投資者4大要訣 把握長綫投資良機
儲局綫人：工資壓力可能導致加息至更高水平（鮑威爾轉小幅加息原因＜第二版＞）
儲局綫人：工資壓力可能導致加息至更高水平（鮑威爾轉小幅加息原因＜第二版＞）
【追蹤女股神】Cathie Wood終於再有增持動作 買入一隻生科股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood終於再有增持動作 買入一隻生科股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
法巴譚慧敏：消費股最受惠放寬防疫！
法巴譚慧敏：消費股最受惠放寬防疫！
專訪黃國英：衰退環境下 睇好霸權股
專訪黃國英：衰退環境下 睇好霸權股
洪灝：再見了 「清零」
洪灝：再見了 「清零」