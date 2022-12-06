滙豐私銀：恒指2023年底目標22470 看好中國復甦 財金猛人追蹤 13:09 2022/12/06 分享： 分享： 滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，展望2023年，看好亞洲市場復甦，尤其是中國市場將受惠防疫放寬 。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陳紫瑩 MoneyTimes 欄名 : 名家看法 最新專欄文章 「長勝將軍」劉國傑籲投資者4大要訣 把握長綫投資良機 2022/12/05 「長勝將軍」劉國傑籲投資者4大要訣 把握長綫投資良機 財新製造業PMI意外升 ING彭藹嬈：惟兩細項顯示情況更悲觀 2022/12/03 財新製造業PMI意外升 ING彭藹嬈：惟兩細項顯示情況更悲觀 景順趙耀庭：PMI疲軟 或加速國家復常步伐（第二版） 2022/12/03 景順趙耀庭：PMI疲軟 或加速國家復常步伐（第二版） 景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版） 2022/11/30 景順Kristina Hooper：各央行何時開始放慢加息步伐？（第三版） 普徠仕Thomas Poullaouec：減股票及增高息債配置（第二版） 2022/11/23 普徠仕Thomas Poullaouec：減股票及增高息債配置（第二版） 經濟狀況 經濟衰退 經濟