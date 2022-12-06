  • 15°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 07:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

防疫措施優化 出行消費井噴

研究報告 07:00 2022/12/06

分享：

分享：

在内地防疫措施優化、地產政策持續加碼、美聯儲釋放偏鴿派信號的背景下，市場信心逐漸增強，港股在全球市場中表現尤為亮眼。昨日港股大漲842點，成交達2,230億元，近一個月漲幅超過三成，升勢凌厲。人民幣昨日狂升千點，離岸在岸雙雙破七，中國資產迎來全綫急漲。

疫情防疫政策調整，綫下出行客流有望修復。本周以廣州、北京、重慶、鄭州為代表的主要城市均對疫情防控政策進行調整，出台了諸如快封快解、允許居家隔離、非必要不全員核酸等舉措，更加精準科學。在此背景下，綫下客流有望恢復，從一綫城市擁堵延時指數、地鐵客運量上看邊際效果已經顯現。

12月5日，在綫旅遊平台顯示多地機票預定量翻倍增長。從飛豬平台了解到，重慶、鄭州、濟南、上海、杭州等熱門城市的出港機票預訂量環比上周翻倍增長。武漢、上海等熱門城市用戶的出行及旅遊搜索量較前一日增長超三成。

本周值得關注的兩個重大變化：
1）增量資金回暖，機構對於後市的樂觀情緒在明顯提升；
2）人民幣滙率回落到7的整數關口，意味著滙率對權益市場的負面衝擊階段性結束。近期隨著市場回暖，北向資金持續流入，私募機構對於市場的樂觀情緒明顯提升。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

★★季季新出電子書－新書預告★★
加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

2023前瞻 中國經濟指標回升 中行研究所：最樂3觀GDP增長達6.6%
2022/12/05
2023前瞻 中國經濟指標回升 中行研究所：最樂3觀GDP增長達6.6%
港股12月策略 平安證券籲估值修復+盈利穩健概念並重（附12月推薦股名單）
2022/12/03
港股12月策略 平安證券籲估值修復+盈利穩健概念並重（附12月推薦股名單）
內房政策加持 家電股可受惠
2022/12/01
內房政策加持 家電股可受惠
Tesla減價 VS 比亞迪加價的背後邏輯
2022/11/29
Tesla減價 VS 比亞迪加價的背後邏輯
港股現曙光 留意4大板塊
2022/11/23
港股現曙光 留意4大板塊
宏觀分析 中國市場 財政政策 貨幣政策 經濟數據表現 疫情 防疫措施 機票 客運量 港股

下一篇文章

富瑞2023年車股前瞻 新能源車蜜月期完結
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

《阿凡達》月中上映 影視股炒風盛 券商看開始復甦
《阿凡達》月中上映 影視股炒風盛 券商看開始復甦
美國最新PCE通脹符預期 高通脹何時了？
美國最新PCE通脹符預期 高通脹何時了？
電動車新勢力銷售創新高 光大薦3大車股
電動車新勢力銷售創新高 光大薦3大車股
2023前瞻 中國經濟指標回升 中行研究所：最樂3觀GDP增長達6.6%
2023前瞻 中國經濟指標回升 中行研究所：最樂3觀GDP增長達6.6%
富瑞2023年車股前瞻 新能源車蜜月期完結
富瑞2023年車股前瞻 新能源車蜜月期完結
大和：美元及內地防疫政策續左右港股 友邦金沙獲看好
大和：美元及內地防疫政策續左右港股 友邦金沙獲看好