防疫措施優化 出行消費井噴

在内地防疫措施優化、地產政策持續加碼、美聯儲釋放偏鴿派信號的背景下，市場信心逐漸增強，港股在全球市場中表現尤為亮眼。昨日港股大漲842點，成交達2,230億元，近一個月漲幅超過三成，升勢凌厲。人民幣昨日狂升千點，離岸在岸雙雙破七，中國資產迎來全綫急漲。

疫情防疫政策調整，綫下出行客流有望修復。本周以廣州、北京、重慶、鄭州為代表的主要城市均對疫情防控政策進行調整，出台了諸如快封快解、允許居家隔離、非必要不全員核酸等舉措，更加精準科學。在此背景下，綫下客流有望恢復，從一綫城市擁堵延時指數、地鐵客運量上看邊際效果已經顯現。

12月5日，在綫旅遊平台顯示多地機票預定量翻倍增長。從飛豬平台了解到，重慶、鄭州、濟南、上海、杭州等熱門城市的出港機票預訂量環比上周翻倍增長。武漢、上海等熱門城市用戶的出行及旅遊搜索量較前一日增長超三成。

本周值得關注的兩個重大變化：

1）增量資金回暖，機構對於後市的樂觀情緒在明顯提升；

2）人民幣滙率回落到7的整數關口，意味著滙率對權益市場的負面衝擊階段性結束。近期隨著市場回暖，北向資金持續流入，私募機構對於市場的樂觀情緒明顯提升。

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