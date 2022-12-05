保守黨補選慘敗 恐是災難之始 國際 22:50 2022/12/05 分享： 分享： 英國工黨日前順利贏得切斯特（Chester，港人慣稱車士打）的國會議席補選，對保守黨及上月上任的首相辛偉誠（Rishi Sunak）而言，這次補選不只是一場慘敗，更是一場足以困擾保守黨多年的政治災難。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 2022/12/04 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 2022/12/01 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 歐加快綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 2022/11/29 歐加快綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 疫下急擴張 美企吃苦果 2022/11/28 疫下急擴張 美企吃苦果 英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 2022/11/27 英國護士嚴重短缺 結構性問題難解 你可能感興趣 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 21:48 2022/12/04 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 21:46 2022/12/01 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 歐加快綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 22:49 2022/11/29 歐加快綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 最新專欄文章 國金札記 - 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 今日 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 國金札記 - 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 2022/12/02 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 國金札記 - 英國會兩席補選 保守黨變相公投 2022/12/01 英國會兩席補選 保守黨變相公投 國金札記 - 歐加速綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 2022/11/30 歐加速綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 國金札記 - 疫下擴張過快 美科企急炒人 2022/11/29 疫下擴張過快 美科企急炒人 政治 選舉 英國工黨 英國保守黨 辛偉誠 約翰遜 補選 英國