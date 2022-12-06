中金：中國11月經濟數據偏弱

中金為即將公布的中國經濟數據前瞻。該行估計，11月疫情的階段性反彈對需求端擾動加大，其中社會零售總額、房地產銷售表現偏弱，建築投資活動也受到一定影響。

高技術製造業、基建投資在政策的持續提振下，或將保持

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