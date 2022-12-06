  • 16°C
香港時間 : 20221206日 (週二) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中金：中國11月經濟數據偏弱

財金專欄 2022/12/06

分享：

分享：

中金為即將公布的中國經濟數據前瞻。該行估計，11月疫情的階段性反彈對需求端擾動加大，其中社會零售總額、房地產銷售表現偏弱，建築投資活動也受到一定影響。

高技術製造業、基建投資在政策的持續提振下，或將保持

...

撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增
2022/12/02
瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增
PGIM：亞洲ESG發展空間大
2022/12/01
PGIM：亞洲ESG發展空間大
信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股
2022/11/30
信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股
中金：人行仍有降準降息空間
2022/11/29
中金：人行仍有降準降息空間
光銀林樵基：中國10月綫上零售標青
2022/11/25
光銀林樵基：中國10月綫上零售標青
疫情 中國 經濟 通脹 零售 貿易 地產 CPI PMI PPI

上一篇文章

「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？

下一篇文章

美就業數據造假？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

留意市場上的超值股
留意市場上的超值股
國情知聞 - 歲尾經濟 讀懂「兩防」
歲尾經濟 讀懂「兩防」
時代電氣醞釀向上突破
時代電氣醞釀向上突破
中字股實力談 - 恒指頭肩底 目標22200
恒指頭肩底 目標22200
國情知聞 - 經濟新局待開 防疫調整先行
經濟新局待開 防疫調整先行
宏觀眼界 - 老外看人滙
老外看人滙