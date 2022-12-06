中金：中國11月經濟數據偏弱 財金專欄 2022/12/06 分享： 分享： 中金為即將公布的中國經濟數據前瞻。該行估計，11月疫情的階段性反彈對需求端擾動加大，其中社會零售總額、房地產銷售表現偏弱，建築投資活動也受到一定影響。 高技術製造業、基建投資在政策的持續提振下，或將保持 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 2022/12/02 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 PGIM：亞洲ESG發展空間大 2022/12/01 PGIM：亞洲ESG發展空間大 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 2022/11/30 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 中金：人行仍有降準降息空間 2022/11/29 中金：人行仍有降準降息空間 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 2022/11/25 光銀林樵基：中國10月綫上零售標青 疫情 中國 經濟 通脹 零售 貿易 地產 CPI PMI PPI