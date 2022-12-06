「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？

用八達通收消費券的市民，最後1,000元，最快下周五（12月16月）就可收到，開心過聖誕。大家最關心，明年2月的新一份預算案，會否再派消費券？財爺陳茂波昨日的說法，令人充滿期待，他說：「錢搵來是使的，

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