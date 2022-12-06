「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 財金專欄 2022/12/06 分享： 分享： 用八達通收消費券的市民，最後1,000元，最快下周五（12月16月）就可收到，開心過聖誕。大家最關心，明年2月的新一份預算案，會否再派消費券？財爺陳茂波昨日的說法，令人充滿期待，他說：「錢搵來是使的， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 2022/12/05 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 有政戲 - 人大破「常規」 選舉「無路捉」 2022/12/02 人大破「常規」 選舉「無路捉」 有政戲 - 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 2022/12/01 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 有政戲 - 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 2022/11/30 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 有政戲 - 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示 2022/11/29 港澳辦就黎智英案發聲明 3個重要啟示 政治 財政預算案 電子消費券 陳茂波 財政司 經濟 香港 樓價 就業 立法會