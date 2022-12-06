英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 財金專欄 2022/12/06 分享： 分享： 英國工黨日前順利贏得切斯特（Chester，港人慣稱車士打）的國會議席補選，對保守黨及上月上任的首相辛偉誠而言，這次補選不只是一場慘敗，更是一場足以困擾保守黨多年的政治災難。 正如本欄上周「英國會兩席補 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 國金札記 - 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 2022/12/05 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 國金札記 - 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 2022/12/02 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 國金札記 - 英國會兩席補選 保守黨變相公投 2022/12/01 英國會兩席補選 保守黨變相公投 國金札記 - 歐加速綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 2022/11/30 歐加速綠色轉型 擺脫俄羅斯能源 政治 英國 英國工黨 約翰遜 脫歐 英格蘭 卓慧思 補選 醜聞 辛偉誠