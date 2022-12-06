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英保守黨補選慘敗 恐是災難之始

財金專欄 2022/12/06

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英國工黨日前順利贏得切斯特（Chester，港人慣稱車士打）的國會議席補選，對保守黨及上月上任的首相辛偉誠而言，這次補選不只是一場慘敗，更是一場足以困擾保守黨多年的政治災難。

正如本欄上周「英國會兩席補

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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