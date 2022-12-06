醫療股升與跌各有前因！ 財金專欄 02:30 2022/12/06 分享： 分享： 中國決策層把「奧仔」定性為傷害性較弱的變種病毒後，內地不少城市陸續放寬限制措施，改為更精準抗疫，即主要對年長者加強谷針而不再是餐餐封區和日日做核酸檢測，影響所及，中港股市周一續回升，暫時懶理美國仍偏熱 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「三個代表」盈育偉大企業！ 2022/12/02 「三個代表」盈育偉大企業！ 投資坐標 - 大市雖勁彈宜保持審慎! 2022/11/30 大市雖勁彈宜保持審慎! 投資坐標 - 中國式抗疫「累街坊」? 2022/11/29 中國式抗疫「累街坊」? 投資坐標 - 「氟化雙雄」有喜訊！ 2022/11/25 「氟化雙雄」有喜訊！ 投資坐標 - 略減派息只待分拆！ 2022/11/23 略減派息只待分拆！ 美股 個股分析 派特別股息 現金牛 港股 派息 醫藥股 市盈率 每股盈利 復星醫藥（02196）