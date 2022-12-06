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醫療股升與跌各有前因！

財金專欄 02:30 2022/12/06

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中國決策層把「奧仔」定性為傷害性較弱的變種病毒後，內地不少城市陸續放寬限制措施，改為更精準抗疫，即主要對年長者加強谷針而不再是餐餐封區和日日做核酸檢測，影響所及，中港股市周一續回升，暫時懶理美國仍偏熱

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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