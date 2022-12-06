2023前瞻 一文讀懂上海證券評中國經濟趨勢（內房篇）

全球各地經濟受疫情擾動時有反覆，迎接2023年中國經濟又如何？本篇集中內房產業的發展趨勢，解讀上海證券報告觀點，重點如下：

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1.樓市放鬆為防風險

該行表示，出於風險防控目的，宏觀調控部門不得不再度推出樓市放鬆政策，給房地產行業創造寬鬆發展環境，減緩風險暴露對金融市場和經濟運行的衝擊。

報告綜合2015年後2021年年底中國樓市情形比對，本輸樓市調控政策。該行認為，既然認可存在樓市泡沫，且從過往樓市調控出台時機和表態看，當前樓市泡沫狀態應該是調控部門想要努力消除的......更多內容，用戶請登入。

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