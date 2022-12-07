中央經濟工作會議有什麼可以期待？汪濤：強調穩增長（新增最新防疫措施）

中共中央經濟工作會議即將於12月中旬召開，預計會議上將會著墨更多在經濟政策上，那麼具體有什麼措施值得期待呢？瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預計本次會議將會更加強調穩增長。

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汪濤指，自11月初以來政府優化調整了防疫政策，並明顯加大了對房地產行業的金融和信貸支持。

她預計即將於12月中旬召開的中央經濟工作會議將：

1. 更加強調穩增長

2. 明確奧密克戎病毒致病性減弱，淡化「動態清零」目標

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