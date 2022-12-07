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「冠軍分析師」張憶東談2023港股策略（第三版）

財金猛人追蹤 18:27 2022/12/07

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踏入12月，眾券商陸續發布前瞻報告，為投資者分析來年部署，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表最新觀點，認為2023年是港股值得做多的窗口期。

他解釋，明年港股將迎來中國開放、經濟復甦、美長債利率回落的做多窗口期。

對於2023年港股展望，張憶東認為春天再次降臨，仍有「倒春寒」。張憶東表示：「過去兩年港股經歷了最冷的寒冬，2023年將見證港股的春天回來了。」

他預意「春來」，國內外政策信號恰似宣告，「港股步入春天的布穀鳥之聲」，2023年是港股值得做多的窗口期

    點擊圖片放大

專訪法巴譚慧敏：寬防疫 明年挑戰23000【下一頁

他指出，2023年港股並非轟轟烈烈的大牛市，行情仍有顛簸，主要有方面：

（1）警惕美國聯儲局加息周期的持續性超預期，進而導致2023年美國經濟衰退，並且對全球經濟和海外股市有負面影響。

（2）中國經濟復甦可能也不是一蹴而就，特別是上半年疫情的影響、疫情防控政策的鬆緊節奏仍有不確定性，可能導致A股和港股行情有波折。另外，經濟政策發力的方式、手段和產業方向，都對行情風格有影響。

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張憶東將這輪港股行情調整可歸因為三座大山，重點如下......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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