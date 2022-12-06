2023展望 港股續改善看好9大板塊

回顧2022年港股表現，港股持續下跌，盡管於11月起大市反彈，全年計2022年恒指仍跌約17%。展望2023年，有分析認為港股明年面對的環境現4個拐點，並預期關注大三概念及九大板塊。

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恒指於2022年初，由23000點水平，反覆下跌，於10月低跌至14000點水平的低位，到11月份才現顯反彈。

於港股2022年的起勢，華西證券指出，恒指今年最低時相比年初回調逾36%，港股主要指數均有下跌，整體估值分位數出現分化。恒生一級行業普遍回調，僅有恒生能源業及恒生電訊業實現正增長。

具體來看，2022年港股回調原因有以下主要3個：

1. 今年2月底俄烏衝突爆發，海外不確定性大，能源價格飈升，導致市場恐慌；

2. 由3月起美國聯儲局為應對通貨膨脹連續6次加息，利率從0%至0.25%提高到3.75%至4%，且預計12月將繼續加息半厘；

3. 內地疫情反复，宏觀經濟弱勢運行，且停工停產下企業盈利能力下降，尤其房地產市場低迷，部分內房企業資金鏈斷裂。

對於2023年，華西證券預期，港股的環境出現4個拐點：

1. 美通脹低於預期 儲局加息節奏放緩

美國10月CPI按年上漲7.7%，低於9月份的8.2%以及市場預期的7.9%。根據Fed Watch的數據顯示，2023年大概率將加息6次，之後在2023年9月份開始降息，最終2023年底聯邦基金利率目標區間較大可能在4.5%至4.75% 。

2. 中美簽署審計監管合作協議 中概股退市風險降

2020年底，美國證監會出台《外國公司問責法》要求在美上市公司滿足其會計監管要求，如不能滿足，則會被禁止在美國上市交易。目前已有162家中概股企業在確定退市名單中。2022年8月，中美監管達成審計監管合作協議，雙方在解決中概股審計監管問題邁出關鍵一步。

3. 回港上市全面提速 雙重主要上市納入港股通流動性獲改善

港交所 （00388） 近年來積極擁抱中概股回港上市，持續優化二次上市與雙重主要上市門檻，2022年4月至今中概股回港二次上市提速，符合上市條件的重點企業通過轉換雙重主要上市能夠在兩地保持上市地位，化解潛在退市風險，同時後續納入港股通亦能推動流動性

進一步改善。

4. 南向資金加速流入

港股市場有望延續升勢，資金面上2022年初以來南向資金延續了穩定流入的態勢10月之後南向資金每日淨流入規模呈現逆勢加速的勢態港股通核心標的獲持續加倉成為港股資金面

的重要支持。當前恒生中國企業指數收盤價及估值仍處於歷史低位隨著全球流動性改善與南向資金持續流入港股市場整體流動性有望持續向好。

對於2023年港股，華西證券預期，港股全行業2022年淨利潤增速預計為3.06%，而2023 年修復較為確定，淨利潤增速有望達到15.15% 。

在選股方面，預期2023年港股面臨流動性改善、中概退市風險下降、南向資金流入等因原，港交所 （00388） 直接受益於市場成交額以及流動性改善。另方面，華西證券指出2023年可關注港股三大概念、九大板塊：

1. 流動性改善 中概股監管問題好轉

- 互聯網：恒生互聯網估值位於歷史底部 常態化監管基調清晰 估值壓制要素解除

2. 疫情管控優化 線下經濟重啟

- 醫美： 疫情好轉下宏觀經濟回暖，供需有望雙重修復

- 美妝： 估值接近底部，國貨崛起下配置性價比高

- 餐飲及食品飲料： 估值處於低位，供需修復下看好板塊回升

- 品牌服飾： 估值性價比高，供需修復下看好板塊回升

- 旅遊出行： 企業盈利能力低位，將首先受益於防疫放寬

- 博彩： 內地游客縮減擠壓博企利潤，防疫放寬後看好龍頭快速恢復

3. 宏觀政策密集 板塊復甦在即

- 國企： 低估值、高分紅值得關注H股折價比率高

- 教育： 政策支持較為穩固，看好民辦高教公司和職業教育細分賽道

報告來源：華西證券

編輯：錢家鋒

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