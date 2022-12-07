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第四枝箭要來了？機構指這些房企安全度最高！

財金 09:20 2022/12/07

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為了幫內房造血，中央的救市之箭一枝接一枝，現時公布的已經有三枝箭。不過近日內媒報道指，當局正醞釀出台「第四枝箭」（內地華夏時報報道，中國監管機構要求四大行在12月10日前向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸款，用以償還海外債務）。不過消息仍未獲官方蓋章，那麼就目前的政策面和房企本身的質素來講，哪些房企為最安全的選擇呢？

中指院整理基於流動性和資產價值視角，構建包括信用安全度、經營安全度和資產安全度三個維度的房企經營安全性評價分析體系，其中，信用方面包括償債能力、融資能力及交付力，經營安全方面包括銷售、盈利、拿地等，資產安全考慮資產變現，發現有63間房企的安全度較高，當中萬科 （02202） 、碧桂園 （02007） 、華潤置地 （01109） 等都在名單之列（點擊下圖查看完整名單）。

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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