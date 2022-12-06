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2023水晶球 渣打Eric Robertsen 8大驚奇預測逐個睇

財金猛人追蹤 18:51 2022/12/06

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近日渣打銀行全球研究主管Eric Robertsen再度發表年度金融市場驚奇報告，分別列出2023年8個市場低估潛在變數，當中更料加密貨幣潛在下跌空間成為市場焦點。

同時，他亦強調：

「於未來一年，發生的機率非零，可能性遠遠超出市場的預測」。

    點擊圖片放大
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事實上，Robertsen於2022年的預測報告中的預兆，於今年發生了，包括金價觸及每盎司2,000美元。

專訪法巴譚慧敏：寬防疫 明年挑戰23000【下一頁

接着2023年 8大預測分別涵蓋美聯儲貨幣政策、原油價格、滙率、股指等等。詳細重點（見上圖）......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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