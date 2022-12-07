道富徐志傑：四大利好 金價有望重上1900美元

道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑在接受本報專訪時表示，黃金價格自11月起步，一個月內升約5%左右，相信這輪黃金的升幅和美元指數開始自高位回落有關。

「黃金在11月創自2021年5月以來最大升幅，主要受惠市場預期美國加息步伐將放緩，美元有所下調。」

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展望2023上半年，徐志傑估計黃金將有機會重上1,900美元水平。他認為，利好黃金的利好因素有4個，包括：

1）環球經濟衰退，資金流入金市避險；

2）美元自高位回落，對黃金構成支持作用；

3）若內地防疫措施放寬，將利好對實金需求上升；

4）新興市場央行近期大量買入黃金。

他續指，黃金在今年首季曾升上2,000美元水平，主要受到俄烏戰爭爆發，資金流入黃金市場避險所致，不過自美國在3月啟動加息周期後，並在短時間內連續4次加息0.75厘，除了令美元指數快速上升外，亦令資金加快流出沒有利息收入的黃金市場。

徐志傑指出，該行目前預期美國在明年或步入經濟衰退，聯儲局在明年第四季將有機會減息，而黃金之所以在11月再展開升浪，主要就是反映美國10月消費者物價指數（CPI）升幅回落至按年升7.7%，市場預期美國明年將有機會減息的預期。

相對其他大宗商品，如油價受經濟周期及戰爭影響；銅價和經濟周期關聯度較大..............

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