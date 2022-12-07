明年潛力板塊  食品股高一綫 （第二版）

2023年將至，又是時候尋找有潛力的板塊，預早作好部署。中原證券研究報告認為，明年食品上市公司的成本將會進一步下行，而盈利將逐步回升，投資者不妨留意一下。。

■盈利指標有望上行

鑑於2022年前三季度，食品板塊的毛利率進一步探底，中原證券認為盈利基本見底，2023年行業上市公司的盈利指標有望上行。

除少數外，各品類價格都有所上漲，但是並非來自消費升級的拉動，更多地出於向下游傳導成本的意圖。

價格上漲的市場條件下，部分品類的市場銷量加劇萎縮。在消費市場增量萎縮的情況下，細分市場進一步向頭部集中。

2020年以來，上市公司的各項費用大幅縮減，銷售、財務和管理費率降至較低水準。

因而，如果企業家預期轉向樂觀，2023年上市公司的費率調升空間大，業績提振效果也將會特別顯著。

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■被動去庫存正在發生

2021年以來，食品飲料上市公司的存貨-收入比顯著下降，2022年前三季度降至十年區間的較低水準。

在原料價格高企時期，上市公司的相對存貨卻趨勢性下降，除廠商為應對市場變化加強了存貨的管理外，流通和消費環節持續的修復也是一方面的原因，說明被動去庫存正在發生。

歷史上看，在食品零售價格進入上漲區間後，食品飲料板塊歷次都有着良好的市場表現。

2023年，如果食品零售價格延續上漲趨勢，不排除板塊將會有積極的市場表現。

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