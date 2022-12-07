2023年三大選股策略 建銀國際薦10大焦點股（附目標價）

環球經濟於2022年經歷諸多意外衝擊，導致市場震盪。建銀國際表示，在全球經濟底層格局已經出現結構性變化的情況下，金融市場波動性加劇，均值回歸失效，但在多個催化劑下，認為港股可從3大方面入手選股，並列出10大焦點股。

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建銀國際表示，於2023年，仍有條件看到某程度修復，催化劑主要來自：美聯儲結束加息、疫情退潮復常化、穩增長政策的進一步加碼及前期政策的傳導疏通、政策能見度提升及中美關係修復等。

該券商認為，短期內發生全球性或區域性金融危機的可能性不大，歐美經濟温和衰退是更可能的結果。而這種情形有利於新興市場和中資股相對跑贏。預計港股2023年繼續修復，恒生指數波動區間介乎16200至22200點；國企指數波動區間介乎5700至7800點；科技指數介乎3200至5300點。

伴隨宏觀經濟温和復蘇及流動性邊際改善，以及結合自下而上的行業判斷，建銀國際預計成長性行業存在20至30%的估值修復空間，周期性行業存在10至15%的估值修復空間。

建銀國際建議逢低布局以下港股：

1. 周期股及科技成長股，自下而上精選業績能見度高的科技龍頭和地產行業整合的受益者；

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