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中央經濟工作會議的投資啟示（附6大投資主題及精選股目標價）

研究報告 08:00 2022/12/07

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多地進一步調整疫情防控措施之際，市場亦憧憬當局會在本月中旬開始的中央經濟工作會議（下稱「中經會」），釋出更多利好消息，刺激面對下行壓力加大的經濟。摩根大通認為會議或為市場帶來好消息，但提醒風險仍在。

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中經會即將舉行，除了預料會一如以往，總結今年經濟工作和分析當前經濟形勢，並部署來年經濟工作外，市場更期待當局推出更多寬鬆措施，以穩定經濟發展。

在未來幾周內，摩根大通預計具質素的落後股將迎頭趕上，並為本月提供6個投資主題，並精選7隻港股。當中，在讓人失望的PMI數據和温和經濟復甦前景下，中經會將繼續推動投資，有利基建及新基建發展，港股中，該行更看好濰柴動力 （02338） 及海螺水泥 （00914）

財政政策方面，美銀證券預計當局將保持相同的積極立場，並在中經會中重申，他們會「確保財政支出的強度並加快財政支出」，又料明年的赤字率擬按3%安排，略高於今年的2.8%，更多財政支出將用於與疫情相關項目，以及公共醫療。

 

（欲觀看完整內容，請登入）

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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