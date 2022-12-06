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美就業市場仍熱 礙降伏通脹

國際 21:19 2022/12/06

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美國大企業裁員的新聞，充斥新聞版面，而且不限於疫情下過份擴張的科技公司，百事（Pepsi）這類相對不受經濟周期影響的企業，據報亦加入裁員潮，削減數百人手。這類新聞或引起誤會，讓人以為美國就業市場終於明顯轉弱，現實是美國勞動市場仍然非常熾熱。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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