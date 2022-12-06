美就業市場仍熱 礙降伏通脹 國際 21:19 2022/12/06 分享： 分享： 美國大企業裁員的新聞，充斥新聞版面，而且不限於疫情下過份擴張的科技公司，百事（Pepsi）這類相對不受經濟周期影響的企業，據報亦加入裁員潮，削減數百人手。這類新聞或引起誤會，讓人以為美國就業市場終於明顯轉弱，現實是美國勞動市場仍然非常熾熱。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 今日 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 2022/12/04 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 2022/12/01 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 2022/12/02 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 你可能感興趣 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 今日 21:19 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 22:50 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 21:48 2022/12/04 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 最新專欄文章 國金札記 - 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 今日 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 國金札記 - 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 2022/12/05 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 國金札記 - 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 2022/12/02 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 國金札記 - 英國會兩席補選 保守黨變相公投 2022/12/01 英國會兩席補選 保守黨變相公投 經濟數據表現 經濟 貨幣政策 失業率 美國聯儲局 裁員 美國 通脹 鮑威爾