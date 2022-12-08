ING彭藹嬈：中國寬防疫措施對促經濟增長作用有限

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「冠軍分析師」張憶東談2023港股策略（第三版）
中國在12月7日宣布，進一步放寬新冠防疫措施。惟ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士 (Dr Iris Pang)表示，中國放寬新冠防疫措施對促進經濟增長作用有限。
中國在12月6日的政治局會議，把經濟增長定為未來的政策方向。其後一日（7日），中國宣布進一步放寬新冠防疫措施，其中兩項政策值得注意，包括：
不過......
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編輯：蕭悅潾
彭藹嬈近期關於中國的其他分析，詳見：【零售消費】【財新PMI】
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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師
欄名 : 名家看法