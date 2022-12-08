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ING彭藹嬈：中國寬防疫措施對促經濟增長作用有限

財金猛人追蹤 00:02 2022/12/08

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中國在12月7日宣布，進一步放寬新冠防疫措施。惟ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士 (Dr Iris Pang)表示，中國放寬新冠防疫措施對促進經濟增長作用有限。

    點擊圖片放大
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中國在12月6日的政治局會議，把經濟增長定為未來的政策方向。其後一日（7日），中國宣布進一步放寬新冠防疫措施，其中兩項政策值得注意，包括：

  • 第一，大部分人不再需要進行檢測，只有在高風險崗位和在養老院、醫院、幼兒中心和小學工作的市民在前往工作場所前需要提供陰性檢測證明。其他機構可以自行決定是否需要採取特定的新冠防疫措施。除此之外，市民出行無需提供核酸檢測證明和綠碼。
  • 第二，無症狀及症狀較輕的陽性患者可自行在家中隔離，不必集中隔離。

不過......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

彭藹嬈近期關於中國的其他分析，詳見：【零售消費】【財新PMI

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...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : 名家看法

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