施羅德：高收益債券看高一綫

施羅德發表2023年投資預測，強調在經濟逆境中運用靈活資產配置策略的重要性。2022年可謂是環球資產歷來回報最差的年份之一，而且不乏各種挑戰。雖然波動市況預料仍將持續，但投資者不必氣餒，反而應多加留意

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入