施羅德：高收益債券看高一綫 財金專欄 2022/12/07 分享： 分享： 施羅德發表2023年投資預測，強調在經濟逆境中運用靈活資產配置策略的重要性。2022年可謂是環球資產歷來回報最差的年份之一，而且不乏各種挑戰。雖然波動市況預料仍將持續，但投資者不必氣餒，反而應多加留意 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 藤敬子 施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國11月經濟數據偏弱 2022/12/06 中金：中國11月經濟數據偏弱 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 2022/12/02 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 PGIM：亞洲ESG發展空間大 2022/12/01 PGIM：亞洲ESG發展空間大 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 2022/11/30 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 中金：人行仍有降準降息空間 2022/11/29 中金：人行仍有降準降息空間 經濟 港股 美元 通脹 加息 股票 美國聯儲局 債券 亞洲 日圓