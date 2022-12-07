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施羅德：高收益債券看高一綫

財金專欄 2022/12/07

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施羅德發表2023年投資預測，強調在經濟逆境中運用靈活資產配置策略的重要性。2022年可謂是環球資產歷來回報最差的年份之一，而且不乏各種挑戰。雖然波動市況預料仍將持續，但投資者不必氣餒，反而應多加留意

...

撰文 : 藤敬子 施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近

欄名 : 名家觀點

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