關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 財金專欄 2022/12/07 分享： 分享： 施政報告提出在18區開設關愛隊，政府的資助額昨日出台，卻較原本傳出的金額「大縮水」。據悉，當局在計劃初期，曾提出每隊一年資助100萬元，最終幾乎減半，現縮至每隊兩年資助80萬至120萬元。 消息人士透露 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 2022/12/06 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 有政戲 - 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 2022/12/05 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 有政戲 - 人大破「常規」 選舉「無路捉」 2022/12/02 人大破「常規」 選舉「無路捉」 有政戲 - 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 2022/12/01 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 有政戲 - 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 2022/11/30 特首提請釋法 京最終會否擴範圍？ 政治 立法會 施政報告 陳茂波 義工 南區 共同富裕 荃灣區