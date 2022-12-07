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關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？

財金專欄 2022/12/07

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施政報告提出在18區開設關愛隊，政府的資助額昨日出台，卻較原本傳出的金額「大縮水」。據悉，當局在計劃初期，曾提出每隊一年資助100萬元，最終幾乎減半，現縮至每隊兩年資助80萬至120萬元。

消息人士透露

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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