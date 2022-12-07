中經會年底召開 將聚焦三重任務 財金專欄 2022/12/07 分享： 分享： 中共中央政治局會議和中央經濟工作會都召開在即，這兩個會議將議定來年經濟大事，所以中國經濟界近日特別熱鬧，而熱鬧中的熱鬧又是猜度來年經濟增長的指標，低的已提出要「保四」，樂觀的則放言來年會增長到7%。但 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「保五」不約而同 來年另商大計 2022/12/06 「保五」不約而同 來年另商大計 國情知聞 - 經濟新局待開 防疫調整先行 2022/12/05 經濟新局待開 防疫調整先行 國情知聞 - 歲尾經濟 讀懂「兩防」 2022/12/03 歲尾經濟 讀懂「兩防」 國情知聞 - 「三支箭」後 內地樓市前路 2022/12/02 「三支箭」後 內地樓市前路 國情知聞 - 經濟蟄伏入冬 重點形勢重估 2022/12/01 經濟蟄伏入冬 重點形勢重估 中國 經濟 政治 貨幣政策 財政政策 中共中央政治局