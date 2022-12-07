中經會年底召開 將聚焦三重任務

中共中央政治局會議和中央經濟工作會都召開在即，這兩個會議將議定來年經濟大事，所以中國經濟界近日特別熱鬧，而熱鬧中的熱鬧又是猜度來年經濟增長的指標，低的已提出要「保四」，樂觀的則放言來年會增長到7%。但

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