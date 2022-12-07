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就業市場仍熱 礙美降伏通脹

財金專欄 2022/12/07

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美國大企業裁員的消息，充斥新聞版面，而且不限於疫情下過分擴張的科技公司，百事（Pepsi）這類相對不受經濟周期影響的企業，據報亦加入裁員潮，削減數百人手。

這類新聞或引起誤會，讓人以為美國就業市場終於明

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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