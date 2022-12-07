就業市場仍熱 礙美降伏通脹 財金專欄 2022/12/07 分享： 分享： 美國大企業裁員的消息，充斥新聞版面，而且不限於疫情下過分擴張的科技公司，百事（Pepsi）這類相對不受經濟周期影響的企業，據報亦加入裁員潮，削減數百人手。 這類新聞或引起誤會，讓人以為美國就業市場終於明 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 2022/12/06 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 國金札記 - 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/06 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 國金札記 - 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 2022/12/05 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 國金札記 - 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 2022/12/02 新判決限查冊歐盟反貪開倒車？ 經濟 美國 通脹 就業 失業率 疫情 人口 鮑威爾 退休 裁員