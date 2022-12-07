除高息前後如何操盤?

美股早一晚尾市跌勢加劇，道指收市挫接近五百點即1.4%，標指和納指跌幅更大，影響所及，亞太區股市普遍低開，但低位亦有買盤，各地收市榮辱互見，港股午市跌1%，下午跌幅收窄，收市時恒指僅跌77點，企於一萬

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