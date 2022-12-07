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【星級名家】曾淵滄：銀娛仍最具競爭力

財金猛人追蹤 11:44 2022/12/07

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：銀娛仍最具競爭力

澳門政府公布賭牌的分配，原本的六家持牌賭場全部中選。新的申請者，雲頂落選。結果公布後，其中被人指為可能會失去賭牌的永利 （01128） 與美高梅 （02282） 股價在賭牌公布後飛升，那是沽空者平淡倉的結果。

中美關係不佳，美資賭場就成了沽空對象，有人賭美資賭場會失去賭牌，當成中國「教訓」美國的手法。結果卻是皆大歡喜，全部現有的經營者皆獲得賭牌。 銀娛 （00027） 屬於賭牌公布前人人認為會中選的賭場。因此，過去一段日子，股價只是輕微回弱，是跟隨大市回落而回落，不似永利與美高梅跌幅大於大市。既然回落幅度不大，因此現在回升的幅度也自然比不上永利與美高梅。

但是，長遠一點來看，銀娛的競爭力依然是澳門六大賭企最大的。更重要的是澳門政府在新的賭牌批出時也要求賭牌持有者增加投資，賭場更多元化，要增加投資，要多元化，沒有土地是不行的........

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想知曾淵滄的收息心法，可點擊下圖。

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曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮

相當肯定中央政府已經決定出手救內地房地產業，人民銀行免息貸款給六大國企銀行，提供零成本資金去處理爛尾樓的決心，李克強總理也一定會在任滿之前努力留下漂亮的政績。人民銀行決定免息借出2,000億元（人民幣‧下同）給六大國企銀行，鼓勵他們借錢給內地房地產企業以達到「保交樓」的目的。

很快六大銀行就公布巨款的授信，金額遠超2,000億元。這2,000億元不是大數目，而只是額外的零成本資金，相信大舉授信的真正理由是中央的的確確決定救市了，救房地產市道。「三道紅綫」、「去槓桿」，不但累得民營內房企業接近破產，也出現了規模巨大的爛尾樓，為社會安寧帶來不穩定因素，不得不出手救。

受到中央救市的刺激，多家股價已跌得很殘很慘的民營內房股都出現大幅回升的現象。碧桂園 （02007） 股價已經急升2倍，不過升得太急，也一定有短炒獲利貨沽出。因此，單日急升之後出現一連數日的調整也是正常的。因此，任何內房股如果出現單日急升現象時，記住只能玩即日鮮，單日套利離場......

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曾淵滄：領展派息具吸引力

股市已出現明顯的轉勢，好消息在增加，最重要的好消息是市場已開始預期美國聯儲局加息於明年3月見頂，最高息率約5厘，而香港銀行水浸，加息幅度只是美國的十分之一，股市壓力正在減退。

股市的好消息正逐漸出現，習近平與拜登的會面是中美關係緩和的開始。習近平在中共二十大之後，開始展開外交活動，先後會見了許多國家的領導，中央也加以配合，放寬了防疫措施。而美國加息則肯定會趨向温和，下一次加息應該只有0.5厘，之後可能再加兩次，每次0.5厘就會停止加息，利率可能在5厘見頂。

至今，美國聯儲局加息3.75厘，香港最優惠利率只加0.375厘，只是美國的十分之一。香港銀行體系的確是錢太多，借不出去，無力加息.......

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編輯：陳紫瑩

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欄名 : 曾淵滄專欄

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