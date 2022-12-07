  • 21°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳

財金專欄 12:47 2022/12/07

分享：

分享：

受加息等不利因素影響，近月樓市轉趨疲弱，拖累樓價及交投表現，主要地產代理行已經陸續縮減人手及分店數目。另一方面，隨網絡及科技應該越趨普及，行業的「戰場」由線下逐步轉向線上，相信節省下來的開支，會陸續轉投於網絡宣傳及科技應用之上。

...

欄名 : 樓市分析

最新專欄文章

買家趁低吸納 屋苑下半月交投反彈
2022/11/30
買家趁低吸納 屋苑下半月交投反彈
蝕讓潮蔓延至超豪宅 樓市短期仍受壓
2022/11/22
蝕讓潮蔓延至超豪宅 樓市短期仍受壓
零售商租舖意慾保守 租金未許樂觀
2022/11/21
零售商租舖意慾保守 租金未許樂觀
新盤貨尾量突破高位 加重樓價下行壓力
2022/11/17
新盤貨尾量突破高位 加重樓價下行壓力
樓市氣氛差 發展商投標意慾下降
2022/11/16
樓市氣氛差 發展商投標意慾下降
地產代理 地產代理監管局 裁員 5G VR 創新科技及應用

下一篇文章

除高息前後如何操盤?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 經濟新局待開 防疫調整先行
經濟新局待開 防疫調整先行
中字股實力談 - 恒指頭肩底 目標22200
恒指頭肩底 目標22200
投資坐標 - 除高息前後如何操盤?
除高息前後如何操盤?
專家樓論 - 今輪跌市 哪個屋苑最傷？
今輪跌市 哪個屋苑最傷？
投資坐標 - 醫療股升與跌各有前因！
醫療股升與跌各有前因！
投資坐標 - 「三個代表」盈育偉大企業！
「三個代表」盈育偉大企業！