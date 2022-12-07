地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳 財金專欄 12:47 2022/12/07 分享： 分享： 受加息等不利因素影響，近月樓市轉趨疲弱，拖累樓價及交投表現，主要地產代理行已經陸續縮減人手及分店數目。另一方面，隨網絡及科技應該越趨普及，行業的「戰場」由線下逐步轉向線上，相信節省下來的開支，會陸續轉投於網絡宣傳及科技應用之上。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 買家趁低吸納 屋苑下半月交投反彈 2022/11/30 買家趁低吸納 屋苑下半月交投反彈 蝕讓潮蔓延至超豪宅 樓市短期仍受壓 2022/11/22 蝕讓潮蔓延至超豪宅 樓市短期仍受壓 零售商租舖意慾保守 租金未許樂觀 2022/11/21 零售商租舖意慾保守 租金未許樂觀 新盤貨尾量突破高位 加重樓價下行壓力 2022/11/17 新盤貨尾量突破高位 加重樓價下行壓力 樓市氣氛差 發展商投標意慾下降 2022/11/16 樓市氣氛差 發展商投標意慾下降 地產代理 地產代理監管局 裁員 5G VR 創新科技及應用