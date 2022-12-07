地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳

受加息等不利因素影響，近月樓市轉趨疲弱，拖累樓價及交投表現，主要地產代理行已經陸續縮減人手及分店數目。另一方面，隨網絡及科技應該越趨普及，行業的「戰場」由線下逐步轉向線上，相信節省下來的開支，會陸續轉投於網絡宣傳及科技應用之上。

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