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2023年展望 德邦證券：三個階段 緊縮轉寬鬆

研究報告 13:19 2022/12/07

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美國聯儲局在2022年，已累計加息350個基點（3.5%），儲局今年加息步伐被市場評為最激進，緊接的2023年更受關注的是，其對未來息口的走向。

德邦證券料，美聯儲的加息期，將逐步過渡至以下三個階段

一、緊縮減碼期：22年12月至23年3月

該行預測22年12月加50個基點，23年2月加50個基點，23年3月加25個基點。

從美國最新經濟數據顯示，美國10月CPI（消費物價指數）為7.7%，按月升8.2%，低於市場預期的7.9%。此外，美國11月非農就業人口變動為15.5萬人，較市場預期的19.8萬人低。

基於12月初公布的美國非農和CPI數據沒有顯著超預期的假設下，認為12月美國聯儲局議息會議或加息50個基點，由此結束75個基點的緊縮加速期，並料23年2月公布年初的非農和CPI數據大概率，將延續經濟的韌性與通脹的黏性，所以更傾向2月加息50個基點，加息幅度的再度降檔要等到3月美國聯儲局議息會議兌現。

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專訪法巴譚慧敏：寬防疫 明年挑戰23000【下一頁

二、緊縮維持期：23年5月至11月

基準情形下，該行預測美聯儲停止加息，貨幣政策將維持高位緊縮，主要分兩方面......

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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