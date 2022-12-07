人民幣見「6」字頭 管濤：能否繼續升要看一關鍵...

在內地放寬防疫政策及預期美國加息步伐放緩下，人民幣近日升勢不錯，月初重回「6」字頭。不過曾任國家外匯管理局國際收支司司長的中銀證券全球首席經濟學家管濤指，不宜單邊押注明年人民幣滙率行情，認為後市影響人民幣最關鍵的因素在內地的經濟基本面，以及市場對經濟復甦的預期。

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管濤指：

1、人民幣漲跌不取決於美元強弱、也不取決於中美利差，而取決於中國經濟基本面。

2、最近人民幣滙率的反彈行情，再次印證了滙率測不準是必然，哪怕是短期滙率走勢。

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